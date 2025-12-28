Prima pagină » Știrile zilei » Un stat african declară „mobilizare generală” împotriva grupărilor jihadiste

Un stat african declară „mobilizare generală” împotriva grupărilor jihadiste

Regimul militar din Niger a anunțat instituirea „mobilizării generale” și posibilitatea rechiziționării de persoane și bunuri, pe fondul luptei împotriva grupărilor jihadiste, relatează Le Figaro.
Un stat african declară „mobilizare generală” împotriva grupărilor jihadiste
Foto: Freepik
Radu Mocanu
28 dec. 2025, 02:33, Știri externe

Potrivit unui comunicat văzut de AFP, conducerea militară a Nigerului a adoptat un proiect  care prevede mobilizarea generală pentru apărare. Măsura permite autorităților să rechiziționeze persoane și bunuri în vederea intereselor de securitate. 

„Fiecare cetățean are obligația de a răspunde imediat ordinului de chemare, de a se supune fără întârziere măsurilor de apărare a patriei și de a se supune rechiziției”, se mai arată în sursa citată. 

Potrivit autorităților, măsurile luate sunt motivate de necesitate menținerii integrității teritoriale și pentru protejarea securității populației.  

Nigerul se confruntă de aproximativ zece ani cu atacuri ale grupărilor jihadiste afiliate rețelei Al-Qaida și Statului Islamic. 

În 2023, după instalarea juntei militare, trupele străine, din Statele Unite și Franța, implicate în operațiuni anti jihadiste au fost expulzate din țară. 

Alături de Mali și Burkina Faso, Nigerul face parte din Alianța Statelor din Sahel, care a lansat o forță comună de aproximativ 5.000 de militari pentru combaterea jihadismului, întrucât și celelalte state se confruntă cu probleme asemănătoare. 

 

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor