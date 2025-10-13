Prima pagină » Social » Numai un sfert dintre ucraineni îl mai vor pe Zelenski președinte după război, arată un sondaj din Kiev

Numai un sfert dintre ucraineni îl mai vor pe Zelenski președinte după război, arată un sondaj din Kiev

Doar 25% dintre ucraineni ar vrea ca Volodimir Zelenski să rămână președinte după război, deși 60% încă au încredere în el, potrivit unui sondaj realizat la Kiev.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Maria Miron
13 oct. 2025, 12:26, Social

Nivelul de încredere în președintele ucrainean Volodimir Zelenski rămâne ridicat, dar dorința cetățenilor de a-l vedea în fruntea statului după încheierea războiului este în scădere. Un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că doar 25% dintre ucraineni își mai doresc ca Zelenski să rămână în funcția de președinte, în timp ce 36% cred că ar trebui să se retragă din politică după război.

În același timp, 60% dintre cei intervievați spun că încă au încredere în Zelenski, iar 35% spun că nu îl mai susțin – cifre aproape identice cu cele din prima jumătate a lunii septembrie.

KIIS a observat că, după o scădere a încrederii acordate liderului de la Kiev în vară, nivelul s-a stabilizat, totuși: „După o scădere de la 74% în mai la 58% în august, în ultimele două luni nivelul de încredere a fluctuat în limitele marjei de eroare”, se arată în raportul citat de Interfax-Ukraine.

Ucrainenii vor lideri noi după război

Însă numai 11% dintre ucraineni cred că ar trebui organizate alegeri acum, înainte de încheierea conflictului, iar 41% consideră că Zelenski ar trebui să rămână în politică după război, dar nu neapărat ca președinte. În contrast, 14% dintre participanți cred că liderul ar trebui chiar să fie anchetat penal.

„Zelenski păstrează o legitimitate ridicată ca șef al statului până la sfârșitul războiului, dar există o așteptare clară pentru o nouă generație de lideri după încheierea conflictului”, a explicat Anton Hrușețki, directorul executiv al KIIS. El a precizat că mulți ucraineni preferă apariția unor figuri noi: „O nouă generație de lideri ucraineni se formează în focul războiului, iar cetățenii sunt gata să le ofere o șansă în politică”.

Nici pe Zelenski, nici pe Poroșenko

Sondajul evidențiază și percepțiile despre fostul președinte Petro Poroșenko. Doar 9% dintre ucraineni ar dori ca acesta să revină în fruntea statului sau să devină premier, iar 46% consideră că ar trebui să se retragă complet din politică.

În total, 45% dintre cei chestionați nu îi mai vor în politică nici pe Zelenski, nici pe Poroșenko după război, semn al unei dorințe puternice pentru reînnoirea clasei politice.

Sondajul KIIS a fost realizat prin interviuri telefonice, între 19 septembrie și 5 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.008 respondenți din regiunile controlate de guvernul ucrainean.