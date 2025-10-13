Prima pagină » Politic » Medvedev, avertisment pentru Donald Trump în contextul furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei

Dmitri Medvedev avertizează că livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar putea avea consecințe grave pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump.
Medvedev, avertisment pentru Donald Trump în contextul furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei
Sursa foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Nițu Maria
13 oct. 2025, 13:22, Politic

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat luni că trimiterea către Ucraina a rachetelor Tomahawk din Statele Unite ar putea avea consecințe grave „pentru toată lumea, în special pentru Trump”, notează Reuters.

Medvedev, care l-a criticat de mai multe ori pe Trump pe rețelele sociale, a spus că după lansare nu se poate distinge între un Tomahawk încărcat cu focoase nucleare și unul convențional.

Acest punct de vedere a fost exprimat și de purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

„Cum ar trebui să răspundă Rusia? Exact!”, a scris Dmitri Medvedev pe Telegram.

Contextul se referă la faptul că Donald Trump a spus duminică că Statele Unite ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pe care Ucraina le-ar putea folosi dacă Putin nu oprește războiul.

„Da, i-aș putea spune (lui Putin) că, dacă războiul nu este rezolvat, am putea foarte bine să o facem. Poate că nu, dar s-ar putea să o facem… Vor ei să aibă rachete Tomahawk îndreptate în direcția lor? Nu cred.”, a spus Donald Trump

„Nu putem decât să sperăm că aceasta este o altă amenințare deșartă… Cum ar fi trimiterea de submarine nucleare mai aproape de Rusia.”, a mai scris Medvedev.

El făcea referire la o declarație anterioară a lui Donald Trump despre deplasarea a două submarine nucleare mai aproape de Rusia.

Putin a avertizat că livrarea de Tomahawk către Ucraina, care au o rază de acțiune de 2.500 km și pot lovi zone din Rusia europeană, inclusiv Moscova, ar distruge relațiile dintre Statele Unite și Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Ucraina ar folosi Tomahawk doar în scopuri militare și nu ar viza civili din Rusia, în cazul în care Statele Unite le-ar trimite.