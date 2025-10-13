Medvedev, avertisment pentru Donald Trump în contextul furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat luni că trimiterea către Ucraina a rachetelor Tomahawk din Statele Unite ar putea avea consecințe grave „pentru toată lumea, în special pentru Trump”, notează Reuters.

Medvedev, care l-a criticat de mai multe ori pe Trump pe rețelele sociale, a spus că după lansare nu se poate distinge între un Tomahawk încărcat cu focoase nucleare și unul convențional.

Acest punct de vedere a fost exprimat și de purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

„Cum ar trebui să răspundă Rusia? Exact!”, a scris Dmitri Medvedev pe Telegram.

Contextul se referă la faptul că Donald Trump a spus duminică că Statele Unite ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pe care Ucraina le-ar putea folosi dacă Putin nu oprește războiul.

„Da, i-aș putea spune (lui Putin) că, dacă războiul nu este rezolvat, am putea foarte bine să o facem. Poate că nu, dar s-ar putea să o facem… Vor ei să aibă rachete Tomahawk îndreptate în direcția lor? Nu cred.”, a spus Donald Trump

„Nu putem decât să sperăm că aceasta este o altă amenințare deșartă… Cum ar fi trimiterea de submarine nucleare mai aproape de Rusia.”, a mai scris Medvedev.

El făcea referire la o declarație anterioară a lui Donald Trump despre deplasarea a două submarine nucleare mai aproape de Rusia.

Putin a avertizat că livrarea de Tomahawk către Ucraina, care au o rază de acțiune de 2.500 km și pot lovi zone din Rusia europeană, inclusiv Moscova, ar distruge relațiile dintre Statele Unite și Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Ucraina ar folosi Tomahawk doar în scopuri militare și nu ar viza civili din Rusia, în cazul în care Statele Unite le-ar trimite.