Seulul acuză Rusia că ajută Coreea de Nord la dezvoltarea submarinelor militare

Coreea de Sud susține că Rusia sprijină Coreea de Nord în dezvoltarea submarinelor, potrivit unei declarații făcute luni, de ministrul apărării, Ahn Gyu-back, citate de Reuters.

Oficialul a afirmat că Phenianul a primit „diverse tehnologii” din partea Moscovei, însă nu este clar dacă a reușit până acum să testeze lansarea unei rachete balistice de pe un submarin.

Informația întărește suspiciunile comunității internaționale că Rusia ar furniza tehnologie militară Coreei de Nord în schimbul armelor, muniției și trupelor nord-coreene trimise să lupte în Ucraina.

Coreea de Nord lucrează de ani de zile la dezvoltarea submarinelor capabile să lanseze rachete balistice, inclusiv nave cu propulsie nucleară.

În septembrie 2023, Phenianul a lansat un nou submarin balistic, Hero Kim Kun Ok, iar în martie 2025 a prezentat pentru prima dată un model despre care susține că este un „submarin strategic cu rachete ghidate și propulsie nucleară”.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat relațiile în ultimii ani, semnând în iunie 2024 un acord strategic care prevede sprijin reciproc în caz de atac, scrie Staritstimes.

Ulterior, Phenianul ar fi trimis între 11.000 și 12.000 de soldați în Rusia pentru a ajuta în luptele din regiunea Kursk, iar unele estimări occidentale vorbesc chiar de până la 30.000 de militari nord-coreeni.