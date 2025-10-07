Prima pagină » Știri externe » Fostul consilier controversat al lui Zelenski, vizat de un mandat de arestare emis de Rusia

Rusia a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Oleksii Arestovîci, fost consilier independent al biroului președintelui Volodimir Zelenski, a raportat, marți, agenția de știri rusă TASS.
Fostul consilier controversat al lui Zelenski, vizat de un mandat de arestare emis de Rusia
Autoritățile ruse l-au acuzat pe Arestovîci de terorism și de răspândirea de „știri false despre armata rusă”. În februarie 2024, un tribunal rus a dispus arestarea sa în lipsă în cadrul aceluiași dosar.

Autoritatea de supraveghere financiară a Rusiei, Rosfinmonitoring, l-a adăugat anterior pe „lista teroriștilor și extremiștilor”, scrie The Kyiv Independent.

Moscova l-a plasat pe fostul consilier pe lista persoanelor căutate la o zi după ce Arestovîci a acordat un interviu propagandistei ruse Ksenia Sobchak, în care a făcut o serie de remarci controversate care au stârnit condamnări pe scară largă în Ucraina.

Arestovîci a demisionat în 2023

Arestovîci, care a demisionat în ianuarie 2023 după ce a afirmat în mod fals că o rachetă de apărare aeriană ucraineană a provocat atacul mortal asupra unui bloc de apartamente din Dnipro, s-a reorientat de atunci ca critic al guvernului.

Zelenski l-a sancționat în mai 2025, împreună cu mai multe personalități pro-Kremlin.

În timpul interviului acordat lui Sobchak, luni, Arestovîci a declarat că ar lua în considerare concesii teritoriale către Rusia, inclusiv renunțarea la regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia, precum și la Crimeea, în schimbul păcii.

Rusia a declarat ilegal anexarea celor patru regiuni în urma unor referendumuri fictive la sfârșitul anului 2022 – o mișcare care nu are nicio greutate pe plan internațional.

Declarații neobișnuite în spațiul public

Fostul consilier a mai spus că va renunța la aderarea Ucrainei la NATO și la UE, că îl va urmări penal pe Zelenski ca „criminal de război” dacă va deveni președinte și a afirmat că în Ucraina există „o formă extremă de naționalism, apropiată de nazism”.

Declarațiile sale au fost condamnate de grupurile societății civile ucrainene, care le-au considerat o repetare a discursului Kremlinului. Criticii l-au acuzat că promovează propaganda rusă și subminează suveranitatea Ucrainei.

Chiar și Kremlinul a respins declarațiile sale. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat, marți, că „Arestovîci nu reprezintă poziția oficială a autorităților ucrainene”.