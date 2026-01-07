Prima pagină » Politic » Șeful de cabinet al lui Zelenski anunță „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris

Șeful de cabinet al lui Zelenski anunță „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris

Șeful de cabinet al lui Zelenski a anunțat „rezultate concrete” la discuțiile care se desfășoară la Paris. Ucraina cere sprijin aliat și refuză cedarea Donbasului în schimbul păcii.
07 ian. 2026, 13:07, Politic

Consilierul principal al lui Volodimir Zelenski a salutat miercuri „rezultate concrete” în cadrul celei de-a doua zile de discuții de la Paris despre garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina.

Kyrylo Budanov a afirmat că interesele naționale ale Kievului vor fi protejate.

Ucraina cere sprijin puternic din partea aliaților în cazul unui armistițiu cu Rusia și respinge cererea Kremlinului de a ceda regiunea Donbas de est în schimbul păcii, scrie Reuters.

„Nu toate informațiile pot fi publice, dar există deja rezultate concrete, (și) munca noastră continuă. Interesele naționale ucrainene vor fi apărate.”, a transmis Kyrylo Budanov, șef al biroului lui Zelenski, săptămâna trecută, pe aplicația Telegram.

Afirmația lui Budanov au venit după declarațiile lui Zelenski de marți seară, care a precizat că oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a rezolva problema teritorială, pe care a numit-o cel mai mare obstacol în procesul de pace.

Kievul refuză să se retragă din Donbasul industrializat și a transmis că Statele Unite au propus înființarea unei zone economice libere în anumite părți ale regiunii din care ar urma să se retragă.

Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a afirmat marți că opțiunile privind teritoriile au fost discutate la Paris și că negocierile vor continua.

