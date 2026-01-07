Șeful de cabinet al lui Zelenski anunță „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris

Consilierul principal al lui Volodimir Zelenski a salutat miercuri „rezultate concrete” în cadrul celei de-a doua zile de discuții de la Paris despre garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina.

Kyrylo Budanov a afirmat că interesele naționale ale Kievului vor fi protejate.

Ucraina cere sprijin puternic din partea aliaților în cazul unui armistițiu cu Rusia și respinge cererea Kremlinului de a ceda regiunea Donbas de est în schimbul păcii, scrie Reuters.

„Nu toate informațiile pot fi publice, dar există deja rezultate concrete, (și) munca noastră continuă. Interesele naționale ucrainene vor fi apărate.”, a transmis Kyrylo Budanov, șef al biroului lui Zelenski, săptămâna trecută, pe aplicația Telegram.