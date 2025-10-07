Kremlinul transmite că „va exista un răspuns” dacă UE va restricționa călătoriile diplomaților ruși

Țările Uniunii Europene se îndreaptă către un acord de limitare a circulației diplomaților ruși în cadrul Uniunii Europene, dar nu s-a ajuns încă la un acord formal, au declarat marți diplomați UE pentru Reuters.

Măsura, propusă de serviciul diplomatic al blocului, ar obliga diplomații ruși staționați într-un stat membru al Uniunii Europene, să notifice un alt stat membru dacă doresc să călătorească acolo. Acest lucru ar oferi guvernelor opțiunea de a le interzice intrarea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat dacă Rusia va avea un răspuns, a spus: „Ei bine, bineînțeles că va exista un răspuns. Serviciul nostru diplomatic va formula propuneri, iar acestea vor fi puse în aplicare”, a declarat el reporterilor, adăugând că „din păcate, europenii își revigorează în mod activ abilitățile în ridicarea de noi ziduri de separare”.