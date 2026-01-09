Cel mai periculos aeroport din lume. Majoritatea piloților nu pot ateriza aici. VIDEO

Pista aeroportului extrem de scurtă, vremea imprevizibilă și locația la aproape 2.900 metri altitudine transformă fiecare aterizare într-o provocare extremă, scrie Express.

Pista de 527 metri se termină într-o prăpastie

În timp ce pistele aeroporturilor mari au de obicei 2.100-3.000 metri lungime, pista de la Tenzing-Hillary măsoară doar 527 metri. Această distanță extrem de scurtă se termină brusc la marginea unei prăpăstii de peste 600 metri pe o parte și un zid de piatră pe cealaltă.

Aflat la aproape 2.900 metri deasupra nivelului mării și înconjurat de munți, aeroportul combină toți factorii care fac o pistă periculoasă. Vremea imprevizibilă din munții Nepalului agravează situația – ninsoarea bruscă sau ceața pot reduce vizibilitatea complet.

Doar jumătate din zboruri aterizează

Nu este neobișnuit ca piloții să se întoarcă la Kathmandu în ultimul moment când vremea se înrăutățește. Aproximativ jumătate din zborurile care ar trebui să aterizeze la aeroport se întorc în timpul sezonului musonic.

Având în vedere pista periculoasă de scurtă lungime, numai avioanele mici și elicopterele au voie să aterizeze la aeroport. Densitatea aerului scade dramatic la astfel de altitudini, ceea ce înseamnă că motorul avionului generează mai puțină putere și reduce portanța.

Pregătire extremă pentru piloți

Pentru a zbura către Tenzing-Harrison, piloții trebuie să urmeze o pregătire foarte specializată. Aceasta include minim 100 de decolări și aterizări scurte, un an de experiență de zbor în Nepal și 10 zboruri fără cusur însoțiți de un instructor.

Rezistența redusă a aerului face mai dificilă încetinirea avionului. La altitudini mari, cu control limitat al aeronavei, pistele lungi și puține obstacole sunt ideale. Tenzing-Hillary oferă exact opusul.

Accidente mortale și istoric sumbru

În ciuda precauțiilor extreme, aeroportul are o istorie sumbră de accidente. În 2019, trei persoane și-au pierdut viața când un avion a deviat de pe pistă și s-a ciocnit cu un elicopter.

În 2008, opt persoane au pierit când un avion a încercat să aterizeze. Aceste două incidente se numără printre multe altele care au lovit aeroportul cu reputație temută.

De ce riscă oamenii acest zbor

Situat în Lukla, la baza traseului de drumeție spre Muntele Everest, aeroportul se află la doar 40 de minute de Kathmandu. Rutele alternative, cum ar fi cu autobuzul sau pe jos, durează considerabil mai mult.

Istoria aeroportului începe cu Sir Edmund Hillary, prima persoană care a escaladat Everestul împreună cu Tenzing Norgay. Dorind ca alții să evite lunga călătorie până la tabăra de bază, Hillary a cumpărat terenul cu 2.700 dolari. Primul zbor a aterizat acolo în 1971.