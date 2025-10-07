FT: Țările UE au convenit să restricționeze călătoriile diplomaților ruși pe fondul creșterii activității de spionaj

Măsura vine în urma unei creșteri a operațiunilor hibride care vizează partenerii Ucrainei din Uniunea Europeană și NATO, inclusiv incendii, atacuri cibernetice, sabotaj al infrastructurii și incursiuni cu drone.

Agențiile de informații europene au acuzat agenții susținuți de Moscova, mulți dintre ei lucrând sub acoperire diplomatică, de coordonarea acestor provocări, potrivit The Kyiv Independent.

Conform regulilor propuse, diplomații ruși detașați în capitalele Uniunii Europene vor fi obligați să notifice celelalte state membre înainte de a traversa frontierele naționale.

Inițiativa, condusă de Republica Cehă, are ca scop limitarea mobilității spionilor suspectați care operează în afara țărilor în care sunt detașați. Praga pledează pentru astfel de măsuri încă din mai 2023.

Până în iunie 2024, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia și România s-au alăturat apelului ceh, trimitând o scrisoare comună către Josep Borrell, șeful politicii externe al UE la acea vreme.

Cehia, vocală în combaterea spionajului rus

Guvernul ceh a interzis deja accesul mai multor diplomați ruși și a restricționat intrarea celor care dețin pașapoarte oficiale fără acreditare cehă, a declarat ministrul de externe în exercițiu, Jan Lipavsky, pe 30 septembrie.

Republica Cehă a fost una dintre vocile principale în combaterea spionajului rus după unul dintre cele mai grave acte de sabotaj pe teritoriul UE în 2014, când exploziile de la un depozit de muniție ceh au ucis două persoane.

Aprobarea legală finală a noilor restricții ar putea fi întârziată din cauza încercării Austriei de a atașa o clauză separată la pachet. Viena a propus ridicarea sancțiunilor asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa pierderile suferite de Raiffeisen Bank, care a plătit amenzi în Rusia.

Următoarele negocieri sunt programate pentru 8 octombrie. Comisia Europeană a prezentat pe 19 septembrie pachetul anterior de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrându-se pe înăsprirea măsurilor împotriva băncilor și reducerea veniturilor din energie utilizate pentru finanțarea războiului din Ucraina.