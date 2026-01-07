Banca Națională a Bulgariei, nevoită să intervină: anumite bănci au refuzat clienți și au limitat ilegal schimburile de leva în euro

Banca Națională a Bulgariei (BNB) a intervenit pentru a răspunde rapoartelor privind băncile comerciale care impun comisioane și restricții neautorizate privind schimbul de leva în euro. Se pare că unele bănci refuzau să ofere servicii non-clienților, cereau un comision de 15 leva pentru astfel de schimburi, stabileau limite mai mici decât cele 30.000 de leva permise legal per tranzacție și solicitau declarații inutile care au creat întârzieri, scrie novinite.com.

Președintele centrului de coordonare pentru introducerea euro, Vladimir Ivanov, a confirmat că BNB analizează activ aceste aspecte și a reiterat că băncile trebuie să ofere schimb valutar gratuit la cursul oficial de 1,95583 leva per euro pentru toate sumele de până la 30.000 de leva în primele șase luni ale anului 2026. Pentru sumele care depășesc această limită, băncile pot solicita un preaviz de până la trei zile lucrătoare, dar nu sunt permise alte restricții.

Ivanov a menționat că schimbarea monedei se desfășoară fără probleme, aproximativ 8 milioane de leva fiind schimbate în prima zi lucrătoare a lunii ianuarie la sucursalele Poștei Bulgare, deși unele locații au raportat lipsuri de bancnote de 10 și 20 de euro. Autoritățile își propun să retragă cea mai mare parte a leva din circulație până la sfârșitul lunii martie, circulația duală continuând în principal pe parcursul lunii ianuarie.

În perioada 1–5 ianuarie, aproximativ 4.000 de inspecții au fost efectuate de Comisia pentru Protecția Consumatorilor și Agenția Națională de Venituri, identificând încălcări în aproximativ 7% din cazuri, cu amenzi minime impuse pentru prima abatere. Hristo Markov, directorul NRA, a subliniat că sancțiunile sunt menite să protejeze comercianții conștiincioși, mai degrabă decât să pedepsească.

Inspecțiile zilnice, în jur de 300 pe zi, sunt planificate pentru diverse sectoare, inclusiv servicii alimentare, coafură, parcare, cursuri de limbi străine și stațiuni de iarnă. Problemele tehnice cu anumite taximetre au fost în mare parte rezolvate, iar informările săptămânale ale centrului de coordonare, inclusiv miniștri adjuncți, directori de agenții și guvernatori regionali, vor continua să monitorizeze îndeaproape implementarea monedei euro.