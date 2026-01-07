Bulgaria confirmă data de încheiere a circulației duble leva-euro

Ministerul Finanțelor din Bulgaria a clarificat că perioada de circulație simultană a levei bulgărești și euro, stabilită inițial la o lună, nu va fi prelungită și se va încheia oficial pe 31 ianuarie 2026. Anunțul vine ca răspuns la speculațiile publice conform cărora modificările aduse Legii privind introducerea euro în Republica Bulgaria (ZVERB) ar putea extinde perioada de tranziție. Ministerul a respins ferm aceste afirmații, subliniind că nu au avut loc și nu sunt planificate întâlniri privind o eventuală prelungire, scrie Novinite.com.

Potrivit ministerului, perioada de o lună a fost stabilită prin lege pentru a oferi cetățenilor timp suficient să se adapteze și să-și schimbe levele bulgărești, reducând în același timp provocările logistice și costurile suplimentare pentru comercianți, care altfel ar fi nevoiți să mențină ambele monede mai mult timp.

Perioada a fost determinată în urma unei consultări publice și revizuită de Consiliul de coordonare pentru pregătirea Bulgariei pentru aderarea la zona euro, care include reprezentanți ai Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), Comisiei de Supraveghere Financiară, instituțiilor de stat, organizațiilor de consumatori, ONG-urilor, experților academici, precum și ai Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene.

Ministerul a precizat că, în alte țări care au adoptat euro, perioada maximă de circulație dublă a fost, în general, de o lună, cele mai recente membre, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia și Slovenia, optând pentru perioade mai scurte, de doar două săptămâni. Doar Malta și Cipru au ales o tranziție de o lună.

După încheierea perioadei de circulație dublă, cetățenii vor putea continua să schimbe levele bulgărești în euro la BNB, la băncile comerciale și la oficiile poștale bulgare. BNB va oferi serviciul pe termen nelimitat, iar băncile și oficiile poștale vor efectua schimbul fără taxe până la mijlocul anului 2026 și rămân obligate să facă acest lucru până la sfârșitul anului.

Ministerul Finanțelor a îndemnat publicul să se bazeze pe surse oficiale de informații, inclusiv site-ul dedicat euro https://evroto.bg și site-ul BNB, pentru a evita confuziile sau afirmațiile înșelătoare privind perioada de tranziție.