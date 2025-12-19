Cele mai bune destinații de iarnă însorite, unde o halbă costă mai puțin de 3 euro

Un indice care urmărește cele mai bune destinații de iarnă a descoperit că Sal, „cea mai turistică insulă” din Capul Verde, ocupă primul loc. Indicele clasifică temperatura, orele de soare, prețul unei halbe de bere și al unei mese pentru două persoane, diferența de fus orar și precipitațiile.

Sal, Capul Verde – prima destinație de iarnă

Insula atlantică oferă plaje cu nisip alb, temperaturi subtropicale și o diferență de fus orar de doar o oră față de Marea Britanie. Zborurile durează șase ore. Temperaturile maxime medii în timpul iernii sunt între 24°C și 25°C în perioada ianuarie-martie. Vizitatorii se pot bucura de aproximativ 10 ore de soare pe zi, potrivit indicelui Winter Sun Index al easyJet, scrie Express.

Insula se mândrește cu preparate inspirate din bucătăria portugheză, africană și braziliană. O masă pentru două persoane costă aproximativ 36 de euro.

Hurghada, Egipt – destinație de iarnă ieftină

Pe locul al doilea în clasament se află bijuteria Mării Roșii din Egipt, Hurghada. Temperaturile de iarnă sunt cuprinse între 21°C și 25°C. Halbele de bere costă sub 2,40 euro.

Stațiunea oferă soare aproape nesfârșit, ape cristaline și peisaje deșertice. Activitățile includ quad biking sau safari cu jeepul.

Insulele Canare – destinații favorite

Insulele Canare rămân favorite. Gran Canaria și Lanzarote ocupă locul al treilea și al patrulea. Gran Canaria este cunoscută pentru plajele sale aurii. Lanzarote se remarcă prin nisipul negru și priveliștile vulcanice.

Kevin Doyle, directorul național al companiei aeriene pentru Marea Britanie, a declarat: „Pe măsură ce temperaturile acasă încep să scadă și zilele devin mai întunecate, acum este momentul perfect pentru a rezerva o escapadă în zone mai calde. Rețeaua noastră și pachetele de vacanță oferă o gamă largă de destinații însorite de iarnă în Europa și nu numai”.

Alte destinații de iarnă recomandate

Alte destinații importante din index includ Agadir în Maroc, Djerba în Tunisia și Sevilia în Spania.

Agadir oferă temperaturi maxime de 23°C în timpul iernii. Are aproape nouă ore de soare pe zi și precipitații foarte puține. Mesele pentru două persoane costă în medie 31 de euro. O halbă de bere costă doar 2,10 euro.

Djerba a intrat în index datorită combinației de cultură și relaxare. Temperaturile de iarnă sunt cuprinse între 16°C și 18°C. Are până la opt ore de soare pe zi. Insula îmbină coasta mediteraneană și influențele sahariene. Străzile au piețe artizanale, palmieri și plaje nisipoase. Mesele pentru două persoane costă în jur de 31 de euro. O halbă de bere costă doar 1,55 euro.

Sevilia, cel mai cald oraș din Europa în timpul iernii, se remarcă prin arhitectura sa maură elegantă și viața urbană vibrantă. Călătorii se pot aștepta la temperaturi între 16°C și 22°C. Orașul oferă aproximativ opt ore de soare. O halbă de bere costă doar 2,60 euro. Piețele orașului, recitalurile de flamenco și străzile însorite îl fac perfect pentru cei care caută căldura orașului mai degrabă decât marea.