SUA și Malaezia lucrează pentru extinderea armistițiului dintre Thailanda și Cambodgia înaintea summitului ASEAN

Thailanda și Cambodgia s-au angajat într-o luptă de cinci zile la sfârșitul lunii iulie, care a provocat moartea a zeci de persoane și strămutarea a peste 260.000. Ele au convenit asupra unui armistițiu numai după medierea prim-ministrului Malaeziei, Anwar Ibrahim, și presiunea președintelui SUA, Donald Trump, care a amenințat că va retrage privilegiile comerciale dacă nu vor conveni asupra unui armistițiu.

Tensiunile au rămas ridicate de la armistițiu, în special după ce soldați thailandezi au fost răniți de mine terestre în august, în timp ce patrulau o zonă tampon între cele două țări. Thailanda a acuzat Cambodgia că a amplasat noi mine, încălcând armistițiul, acuzație pe care guvernul de la Phnom Penh a negat-o cu tărie, potrivit AP.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat că Phnom Penh trebuie să accepte patru condiții. Acestea includ retragerea armelor grele de la graniță, dezamorsarea minelor terestre, asistență pentru combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea zonelor sensibile de la graniță pentru a evita noi conflicte.

Mohamad a declarat că negocierile în curs vizează extinderea armistițiului pentru a include dezamorsarea minelor terestre și retragerea armelor grele. El și-a exprimat optimismul că un acord ar putea fi semnat în timpul summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) din 26-28 octombrie, la care se așteaptă să participe aproximativ douăzeci de lideri mondiali.

Trump are programată participarea la conferința din capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, pe 26 octombrie, și speră să asiste la semnarea Acordului de la Kuala Lumpur între Thailanda și Cambodgia, a declarat Mohamad.

ASEAN include Brunei, Cambodgia, Laos, Indonezia, Malaezia, Myanmar, Filipine, Thailanda, Vietnam și Singapore.