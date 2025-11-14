Uniunea Europeană urmează să analizeze o propunere de instruirea a 3.000 de polițiști palestinieni

Diplomația Uniunii Europene a propus extinderea celor două misiuni civile ale blocului în regiune, care sprijină autoritățile palestiniene în reformele în domeniul poliției și justiției, precum și asistarea la frontiere, potrivit unui document citat de agenția Reuters.

Astfel, misiunea europeană ar putea prelua inițiativa în instruirea a 3.000 de polițiști palestinieni din cadrul structurilor Autorității Palestiniene, în vederea instruirii întregii forțe care însumează 13.000 de polițiști.

De asemenea, misiunea UE ar putea să monitorizeze punctele de frontieră al enclavei palestiniene.

Implementarea planului rămâne nesigură, întrucât, la ONU, Federația Rusă a propus o rezoluție, care nota: „Obiectivul proiectului nostru este de a permite Consiliului de Securitate să dezvolte o abordare echilibrată, acceptabilă și unificată pentru a realiza o încetare durabilă a ostilităților”, care să contracareze planul administrației Trump.

Israel și gruparea Hamas au convenit în octombrie asupra primei etape a armistițiului dar aplicarea etapelor ulterioare rămâne nesigură.