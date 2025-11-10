Thailanda suspendă acordul de pace cu Cambodgia după explozia unei mine la graniță

Anutin Charnvirakul, prim-ministrul thailandez a anunțat luni suspendarea acordului de pace încheiat recent cu Cambodgia, acuzând „Ostilitatea față de securitatea noastră națională nu a scăzut așa cum am crezut”.

Luna trecută, în marja summitului ASEAN, acordul de pace a fost mediat de Statele Unite și a pus capăt unor confruntări armate de cinci zile petrecute în iulie, în urma disputelor teritoriale dintre cele două țări. Aceste violențe s-au soldat cu cel puțin 43 de morți și peste 300.000 de persoane strămutate.

Ministrul thailandez al apărării, Natthaphon Narkphanit, a declarat că armata investighează dacă mina care a explodat a fost recent amplasată, în timp ce autoritățile de la Bangkok acuză Cambodgia că ar fi încălcat armistițiul prin plasarea de noi dispozitive explozive.

În baza acordului de pace, Thailanda trebuia să elibereze 18 soldați cambodgieni și, împreună cu partea cambodgiană, să înceapă procesul de îndepărtare a armelor grele și a minelor din zona de frontieră. Anutin a precizat însă că eliberarea militarilor va fi amânată, acuzând partea cambodgiană de obstrucționarea procesului de deminare.