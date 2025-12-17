Coaliția de guvernare a ajuns la un acord: reduceri de cheltuieli, modificări fiscale și creșterea salariului minim

Coaliția a decis închiderea Pachetului de reformă a administrației prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază.

Pentru administrația locală rămâne valabilă decizia anterioară a Coaliției.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să finalizeze actul normativ, care va fi promovat prin angajarea răspunderii Guvernului.

Reduceri pentru Parlament și partide politice

Acordul prevede și măsuri de reducere a cheltuielilor politice:

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

reducerea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice.

Modificări fiscale și salariul minim

În domeniul fiscal, Coaliția a decis:

reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5% , începând cu 1 ianuarie 2026 ;

eliminarea IMCA începând cu anul 2027.

Totodată, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

Măsuri de stimulare a economiei

Liderii Coaliției au mai convenit că măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea Bugetului de stat pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.