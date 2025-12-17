Coaliția de guvernare a ajuns la un acord: reduceri de cheltuieli, modificări fiscale și creșterea salariului minim

Coaliția a decis închiderea Pachetului de reformă a administrației prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază.
Pentru administrația locală rămâne valabilă decizia anterioară a Coaliției.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să finalizeze actul normativ, care va fi promovat prin angajarea răspunderii Guvernului.
Acordul prevede și măsuri de reducere a cheltuielilor politice:
reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;
reducerea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice.
În domeniul fiscal, Coaliția a decis:
reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%, începând cu 1 ianuarie 2026;
eliminarea IMCA începând cu anul 2027.
Totodată, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.
Liderii Coaliției au mai convenit că măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea Bugetului de stat pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.