Israelul aprobă acordul privind gazele naturale cu Egiptul, declară Netanyahu

Israelul a aprobat un acord privind gazele naturale cu Egiptul, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, descriindu-l drept „cel mai mare acord privind gazele naturale” încheiat vreodată de țara sa.
17 dec. 2025, 20:53, Economic

Israelul a semnat acordul de export în august, pentru a furniza Egiptului gaze naturale în valoare de până la 35 de miliarde de dolari din zăcământul Leviathan, scrie Reuters.

„Astăzi am aprobat cel mai mare acord privind gazele naturale din istoria Israelului. Acordul are o valoare de 112 miliarde de shekeli (34,67 miliarde de dolari)”, a declarat Netanyahu într-o declarație televizată.

„Acest acord cu compania americană Chevron, împreună cu parteneri israelieni, va asigura furnizarea de gaze naturale către Egipt.”

El a adăugat că acordul, care a fost blocat din cauza unor probleme nerezolvate, va contribui la asigurarea stabilității în regiune.

Acesta ar trebui să atenueze criza energetică din Egipt, care a cheltuit miliarde de dolari pentru importul de gaz natural lichefiat, deoarece propriile sale rezerve nu au fost suficiente pentru a acoperi cererea.

Producția Egiptului a început să scadă în 2022, forțându-l să renunțe la ambițiile sale de a deveni un centru regional de aprovizionare. Egiptul a apelat din ce în ce mai mult la Israel pentru a compensa deficitul.

