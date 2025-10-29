Donald Trump anunță un progres major în acordul comercial cu Coreea de Sud

„Am încheiat acordul, practic l-am finalizat”, a declarat Trump. Acordul, anunțat inițial în iulie, prevede ca guvernul sud-coreean să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru a evita taxe vamale ridicate asupra importurilor sale.

Investițiile se vor realiza în doua componente. 200 de miliarde de dolari în numerar, vor fi plătiți în tranșe de 20 de miliarde, iar 150 de miliarde vor fi investiți în industria construcțiilor navale americane.

De asemenea, liderul american urmează să se întâlnească joi cu președintele chinez, Xi Jinping, la Busan. „Cred că vom avea un rezultat foarte bun, atât pentru țara noastră, cât și pentru lume”, a spus Trump.

Acesta a sugerat că discuțiile cu Beijingul ar putea duce la reducerea tarifelor americane pentru importurile de bunuri chinezești, în schimbul unei promisiuni din partea Chinei de a limita exporturile de substanțe chimice folosite la producerea fentanilului.