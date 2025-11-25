Dronă MQ-9 Reaper prăbușită în Coreea de Sud. SUA investighează incidentul din Marea Galbenă

Potrivit unui comunicat emis de Baza Aeriană Kunsan, drona efectua o misiune de rutină atunci când a suferit un „incident” care a dus la pierderea controlului și căderea în apă.

Operațiune de recuperare dificilă

Reprezentanții militari americani au confirmat marți că aparatul nu a fost încă recuperat. Zona este extrem de sensibilă, deoarece Marea Galbenă are ieșire atât la China, cât și la Coreea de Nord și Coreea de Sud, fapt ce complică operațiunea. Drona era operată de Escadrila Expediționară 431, unitate responsabilă pentru supraveghere și recunoaștere de lungă durată.

Potrivit oficialilor, cauza exactă a prăbușirii nu a fost încă stabilită, iar investigațiile continuă. Nu se cunosc nici detalii despre eventualele avarii ale aeronavei, scrie The New York Times.

Context militar

Statele Unite au peste 28.000 de militari dislocați în Coreea de Sud, într-o prezență strategică menținută încă din 1953, ca element de descurajare împotriva Coreei de Nord. Drona MQ-9 Reaper, unul dintre cele mai costisitoare și performante modele din arsenalul american, este folosită intens pentru misiuni de supraveghere și atac în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu și Asia.

Cu o autonomie de până la 27 de ore și capacitatea de a zbura la altitudini de 50.000 de picioare, Reaper-ul este eficient, dar vulnerabil la doborâre, datorită vitezei sale reduse. Costul său, estimat la 28 de milioane de dolari, îl plasează între cele mai scumpe vehicule aeriene fără pilot utilizate de Armata SUA.

Reacții oficiale

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a refuzat să comenteze incidentul. În schimb, partea americană a subliniat că prioritatea actuală este recuperarea aeronavei și determinarea cauzei prăbușirii.