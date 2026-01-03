Armata Statelor Unite își consolidează forțele militare în Caraibe de luni de zile

O parte dintre aceste capabilități militare au fost folosite într-o serie de lovituri care au dus la distrugerea a cel puțin 36 de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri și la moartea a 115 persoane, în cadrul unei campanii denumite Joint Task Force Southern Spear.

Oficialii americani susțin că operațiunea are ca scop stoparea fluxului de droguri către Statele Unite.

La jumătatea lunii decembrie, forțele desfășurate în regiune includeau Grupul de Luptă al portavionului USS Gerald R. Ford — care cuprinde portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume — distrugătoarele cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke USS Mahan și USS Bainbridge, precum și USS Winston S. Churchill.

De asemenea, era prezent Grupul Amfibiu de Luptă Iwo Jima (ARG) și Unitatea Expediționară a Pușcașilor Marini 22, însumând peste 4.500 de pușcași marini și marinari. ARG include navele USS Fort Lauderdale și USS San Antonio.

Alte nave ale Marinei SUA aflate în zonă la jumătatea lunii decembrie erau USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale și Lake Erie.

Forțele americane, inclusiv mii de militari, s-au concentrat și în Puerto Rico, după ce Statele Unite au redeschis Baza Navală Roosevelt Roads, o facilitate închisă de zeci de ani.

CNN a relatat că SUA au desfășurat în Puerto Rico și zece avioane de luptă F-35, precum și cel puțin trei drone MQ-9 Reaper.

Mai multe explozii au fost auzite, sâmbătă dimineața, în Caracas, în apropierea unor baze militare, iar pene de curent au afectat zone ale orașului, pe fondul tensiunilor SUA-Venezuela.