„Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele”. Primele mărturii după atacurile SUA din Caracas

Jurnalista Vanessa Silva, care locuiește în Caracas, a văzut o exploziile din ultimele ore de la fereastra locuiței sale.

Ea a spus pentru BBC că sunetul unei explozii din apropiere a fost uriaș și „mai puternic decât tunetul”, provocând vibrații în casa ei.

Caracas este o vale, așa că sunetul a răsunat în tot orașul.

„Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele”, a spus ea, afirmând că a fost speriată de cât de aproape erau exploziile, dar că păreau foarte precise.

Ea a spus că acum în oraș este liniște, dar toată lumea încă își trimite mesaje frenetic pentru a vedea dacă sunt bine.

O rudă de-a ei a văzut ceva căzând din cer și zece secunde mai târziu a văzut și a auzit o explozie.

SUA au atacat în ultimelor ore mai multe obiective militare

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Atacurile vin după luni de consolidare a prezenței militare americane în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război poziționate în Caraibe.

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineața, guvernul venezuelean a afirmat că „condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă” a guvernului SUA.

Venezuela a declarat că atacurile au vizat obiective civile și militare din orașul Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, se arată în declarația guvernului, care a solicitat convocarea imediată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.