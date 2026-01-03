Prima pagină » Știri externe » „Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele”. Primele mărturii după atacurile SUA din Caracas

Apar primele mărturii ale locuitorilor din Caracas, capitala Venezuelei, după atacurile SUA din ultimele ore.
Gabriel Negreanu
03 ian. 2026, Știri externe

Jurnalista Vanessa Silva, care locuiește în Caracas, a văzut o exploziile din ultimele ore de la fereastra locuiței sale.

Ea a spus pentru BBC că sunetul unei explozii din apropiere a fost uriaș și „mai puternic decât tunetul”, provocând vibrații în casa ei.

Caracas este o vale, așa că sunetul a răsunat în tot orașul.

„Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele”, a spus ea, afirmând că a fost speriată de cât de aproape erau exploziile, dar că păreau foarte precise.

Ea a spus că acum în oraș este liniște, dar toată lumea încă își trimite mesaje frenetic pentru a vedea dacă sunt bine.

O rudă de-a ei a văzut ceva căzând din cer și zece secunde mai târziu a văzut și a auzit o explozie.

SUA au atacat în ultimelor ore mai multe obiective militare

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Atacurile vin după luni de consolidare a prezenței militare americane în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război poziționate în Caraibe.

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineața, guvernul venezuelean a afirmat că „condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă” a guvernului SUA.

Venezuela a declarat că atacurile au vizat obiective civile și militare din orașul Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, se arată în declarația guvernului, care a solicitat convocarea imediată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

