Parlamentul sud-coreean a votat pentru ridicarea imunității fostului lider al deputaților PPP pentru rolul în declararea legii marțiale

Adunarea Națională a aprobat cu 172 de voturi pentru și doar 4 împotrivă ridicarea imunității lui Choo Kyung Ho. Toți parlamentarii PPP, inclusiv Choo, au boicotat ședința.

Acesta este vizat de un mandat de arestare, fiind suspectat de că ar fi împiedicat participarea unor membri ai propriului partid la votul privind ridicarea decretului de lege marțială emis de fostul președinte Yoon Suk Yeol.

În continuare, instanța este așteptată să organizeze la începutul lunii viitoare o audiere pentru a decide asupra emiterii mandatului de arestare.

Choo, un aliat al fostului președinte Yoon este suspectat că ar fi schimbat în mod repetat locația unei reuniuni de urgență a partidului în seara de 3 decembrie, la cererea fostului președinte.

Choo a respins toate acuzațiile declarând: „Nu am cerut niciodată vreunui parlamentar din partidul nostru să nu participe la votul pentru ridicarea legii marțiale din acea zi”, acuzând demersul ca fiind o mișcare politică.