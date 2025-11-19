246 de pasageri au fost salvați după ce un feribot a eșuat în Coreea de Sud

Oficialii au adăugat că nava Queen Jenuvia 2 este blocată pe un recif și nu se poate mișca, dar în prezent nu există riscul de scufundare sau răsturnare, transmite BBC. Accidentul s-a produs în apropierea insulei Jangsan din comitatul Sinan, miercuri seara.

Presa locală a relatat că cinci persoane au suferit răni minore, dar nu au existat alte victime.

Se pare că unii membri ai echipajului sunt încă la bord, în colaborare cu garda de coastă. Nu este clar câți dintre cei 21 de membri ai personalului feribotului mai sunt la bord.

Toate ambarcațiunile mobilizate pentru salvarea pasagerilor

Prim-ministrul sud-coreean, Kim Min-seok, a ordonat mobilizarea tuturor ambarcațiunilor disponibile pentru salvarea feribotului. Garda de Coastă intenționează să mute nava la țărm.

Feribotul de 26.000 de tone se îndrepta spre orașul portuar Mokpo după ce a plecat de pe insula Jeju, au declarat oficialii.

Zona se află în apropierea locului scufundării feribotului Sewol în 2014, în care peste 300 de persoane au murit, în mare parte elevi care se aflau într-o excursie școlară.

Epava recuperată a feribotului Sewol a fost adusă la Mokpo aproape trei ani mai târziu.