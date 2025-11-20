Doi membri ai echipajului au fost reținuți în urma accidentul naval din largul coastei sud-vestice a Coreei de Sud

Garda de Coastă a anunțat joi reținerea primului ofițer și a timonierului feribotului Queen Jenuvia II, ca urmare a accidentului produs miercuri seara în apropierea insulei nelocuite Jok, situată lângă Insula Jangsan.

Cei doi, ambii în vârstă de aproximativ 40 de ani, sunt acuzați de vătămare din culpă prin neglijență gravă.

Conform anchetei, primul ofițer se uita la telefon în timp ce nava se apropia de zona de impact. Acesta a recunoscut că citea știrile, deși inițial invocase o problemă la sistemul de direcție.

Feribotul ar fi trebuit să vireze la circa 1.600 de metri de insulă, însă manevra a fost ratată, iar când acesta a realizat situația, vasul se afla la doar 100 de metri de Jok.

Investigațiile mai arată că feribotul se afla pe pilot automat într-o zonă care necesita manevrare manuală.

Autoritățile ar urma să confiște telefoanele suspecților pentru efectuarea unei expertize digitale și se ia în calcul arestarea lor preventivă, având în vedere riscurile de distrugere a probelor sau de fugă.

Ancheta îl vizează și pe căpitanul navei după ce părăsise timoneria în timpul programului său de odihnă.

Feribotul transporta 246 de pasageri și 21 de membri ai echipajului când a eșuat, jumătate din navă rămânând blocată pe insulă. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, însă echipajul a rămas la bord pentru a sprijini efortul de eliberare a navei.

Operatorul Seaworld a anunțat suspendarea tuturor curselor până la finalizarea anchetei și a verificărilor de siguranță.