Efectele tensiunilor diplomatice: Companiile de croazieră chineze evită Japonia

Conflictul diplomatic dintre China și Japonia determină operatorii chizeni de croazieră să evite porturile japoneze, ceea ce ar putea duce la o creștere semnificativă a turismului în Coreea de Sud, potrivit Reuters.
Radu Mocanu
21 nov. 2025, 10:39, Știri externe

Companiile chineze de croazieră au început să își modifice traseele pentru a evita opririle în Japonia, pe fondul disputei diplomatice cauzate de declarațiile prim-ministrului japonez,  Sanae Takaichi care a afirmat că un atac chinez împotriva Taiwanului ar declanșa o reacție militară japoneză. 

Nava de croazieră chineză Adora Magic City, care includea în mod obișnuit escale în porturile japoneze Fukuoka, Sasebo și Nagasaki, a eliminat toate opririle din Japonia pentru luna decembrie. 

În schimb, nava va petrece între 31 și 57 de ore pe insula sud-coreeană Jeju. Autoritățile din Jeju au confirmat schimbarea, un oficial declarând sub anonimat: „Bănuim că asta se datorează relațiilor dintre China și Japonia”. 

În același timp, alte companii chineze de croazieră discută rerutări către porturile sud-coreene din Incheon și Busan. 

În Japonia efectele sunt vizibile. Operatorul din Tokyo,  East Japan International Travel Service a raportat pierderea a 80% dintre rezervările pentru restul anului.  

Între timp, companiile sud-coreene din domeniul turismului înregistrează creșteri pe bursă. Lotte Tour Development a crescut cu peste 20%, Yellow Balloon Tour cu 24%, iar operatorul de magazine universale Shinsegae cu 6%. 

Într-un episod similar de tensiuni diplomatice între Tokyo și Beijing, numărul turiștilr chinezi care vizitau Coreea de Sud a crescut cu peste 50%. 

 