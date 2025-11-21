Efectele tensiunilor diplomatice: Companiile de croazieră chineze evită Japonia

Companiile chineze de croazieră au început să își modifice traseele pentru a evita opririle în Japonia, pe fondul disputei diplomatice cauzate de declarațiile prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi care a afirmat că un atac chinez împotriva Taiwanului ar declanșa o reacție militară japoneză.

Nava de croazieră chineză Adora Magic City, care includea în mod obișnuit escale în porturile japoneze Fukuoka, Sasebo și Nagasaki, a eliminat toate opririle din Japonia pentru luna decembrie.

În schimb, nava va petrece între 31 și 57 de ore pe insula sud-coreeană Jeju. Autoritățile din Jeju au confirmat schimbarea, un oficial declarând sub anonimat: „Bănuim că asta se datorează relațiilor dintre China și Japonia”.

În același timp, alte companii chineze de croazieră discută rerutări către porturile sud-coreene din Incheon și Busan.

În Japonia efectele sunt vizibile. Operatorul din Tokyo, East Japan International Travel Service a raportat pierderea a 80% dintre rezervările pentru restul anului.

Între timp, companiile sud-coreene din domeniul turismului înregistrează creșteri pe bursă. Lotte Tour Development a crescut cu peste 20%, Yellow Balloon Tour cu 24%, iar operatorul de magazine universale Shinsegae cu 6%.

Într-un episod similar de tensiuni diplomatice între Tokyo și Beijing, numărul turiștilr chinezi care vizitau Coreea de Sud a crescut cu peste 50%.