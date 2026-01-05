China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internațional

China a cerut duminică Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Beijingul a calificat operațiunea militară americană drept o încălcare gravă a dreptului internațional, subliniind că aceasta ar fi fost desfășurată fără un mandat internațional.

Ministerul chinez de Externe a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că intervenția SUA în Venezuela încalcă principiile Cartei ONU și subminează suveranitatea unui stat. De asemenea, Beijingul a cerut Washingtonului să asigure siguranța personală a lui Maduro și să renunțe la utilizarea forței în afara unui cadru legal internațional.

De partea diplomației

Potrivit autorităților chineze, citate de Sky News, dialogul și negocierile sunt singurele căi acceptabile pentru rezolvarea disputelor internaționale. China susține că menține o cooperare constantă și „pozitivă” cu guvernul de la Caracas.

Întâlnire înainte de capturare

Cu doar câteva ore înainte de capturarea sa, Nicolas Maduro se întâlnise la Caracas cu o delegație chineză condusă de emisarul special pentru afaceri latino-americane, Qiu Xiaoqi. Imaginile oficiale publicate atunci îi arătau pe cei doi într-o atmosferă cordială, fără indicii privind escaladarea iminentă a crizei.

Cazul a provocat reacții din multe părți ale lumii. Legalitatea operațiunii americane este analizată inclusiv în cadrul Națiunilor Unite. China a atras atenția că acțiunile unilaterale creează un precedent periculos pentru ordinea mondială.

China susține economia Venezuelei

După sancțiunile impuse de SUA și aliații săi în 2017, Beijingul a devenit principalul sprijin economic al Venezuelei. Doar în 2024, China a cumpărat bunuri venezuelene în valoare de aproape 1,2 miliarde de lire sterline, devenind unul dintre principalii susținători economici ai Venezuelei.