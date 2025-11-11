Coreea de Sud: Fostul director al serviciilor de informații a fost arestat pentru implicarea sa în tentativa de impunere a legii marțiale

Mandatul de arestare a fost cerut de procurorului special Cho Eun-suk are îl acuză pe fostul șef al spionajului sud-coreean de încălcarea legii privind funcționarea serviciului de informații, neglijență în serviciu, mărturie mincinoasă, distrugere de probe și falsificare de documente oficiale.

Cho Tae-yong, considerat un apropiat al fostului președinte Yoon Suk Yeol, este acuzat că nu a informat Adunarea Națională despre planul de instaurare a legii marțiale, dar și de ignorarea unui raport intern potrivit căruia trupele plănuiau arestarea liderului opoziției, Lee Jae Myung și și a liderul partidului de guvernământ de atunci, Han Dong-hoon.

Procurorii afirmă și că Cho a făcut declarații false în fața Adunării Naționale și a Curții Constituționale, susținând că nu a văzut decretul de instaurare a legii marțiale și nici documentele aferente. Ulterior, imagini de supraveghere din biroul prezidențial au arătat membri ai cabinetului primind astfel de documente, inclusiv pe Cho.

Conform Legii Serviciului Național de Informații, directorul are obligația de a anunța atât parlamentul cât și președintele privind situațiile care amenință securitatea națională.