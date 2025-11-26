Coreea de Sud lansează cel mai mare satelit al său cu racheta Nuri

Coreea de Sud a lansat cel mai mare satelit al său, utilizând racheta spațială Nuri, dezvoltată integral la nivel național.

Lansarea a avut loc la baza spațială din Goheung, pe coasta de sud-vest a țării, marcând a patra misiune a programului, dintr-un total de șase planificate până în 2027.

Racheta Nuri, compusă din trei trepte, a transportat un satelit științific de 516 kilograme, alături de alte 12 microsateliți, potrivit AP.

Autoritățile sud-coreene monitorizează încă dacă toate dispozitivele au fost plasate cu succes pe orbita vizată.

Satelitul principal este proiectat să orbiteze la 600 de kilometri deasupra Pământului și este echipat cu o cameră specială pentru observații ale aurorelor, precum și cu instrumente pentru măsurarea câmpurilor magnetice și a plasmei.

Va testa, de asemenea, sisteme dedicate experimentelor din domeniul științelor vieții în spațiu.

Cei 12 microsateliți, construiți de universități și institute de cercetare sud-coreene, includ echipamente pentru studierea atmosferei terestre cu ajutorul GPS, camere în infraroșu pentru monitorizarea poluării cu plastic din oceane și sisteme pentru testarea unor tehnologii precum panouri solare sau dispozitive de comunicații.