Premierul sud coreean, Han, riscă o pedeapsă de 15 ani de închisoare în dosarul legii marțiale

Han Duck-soo este acuzat de complicitate la insurgență, implicare activă în insurgență și mărturie mincinoasă, toate legate de declararea stării de lege marțială pe 3 decembrie 2024.

rocurorii susțin că, deși Han era singura persoană capabilă să oprească situația de insurgență, a abandonat responsabilitatea și a sprijinit activ insurgența, semnând ulterior o proclamație revizuită menită să legitimeze măsura și oferind declarații false în fața Curții Constituționale.

„Deși inculpatul era, de fapt, singura persoană care ar fi putut opri situația de insurecție din acest caz, el și-a abandonat datoria de slujitor al întregii națiuni și a luat parte la crima de insurecție printr-o serie de acte înainte și după declararea legii marțiale. Acest caz a fost un act de teroare asupra democrației Republicii Coreea, iar națiunea și poporul în ansamblu au fost victimele. Prin pedepsirea strictă a inculpatului, trebuie să ne asigurăm că această istorie nefericită a Republicii Coreea nu se va repeta”, a comunicat echipa procurorului special, Cho Eun-suk, citată de Yonhap.

Han urmează să fie primul membru al Cabinetului Yoon care va primi o sentință în acest dosar, iar pronunțarea verdictului este așteptată pe 21 sau 28 ianuarie anul viitor.

Asistentul procurorului special, Park Ji-young, a declarat că recomandarea de condamnare pentru Han va „stabili un standard” pentru procesele celorlalți implicați.