SUA înăspresc controalele la frontieră. Străinii sunt fotografiați și li se colectează date biometrice la intrare și ieșire

Statele Unite au început să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă sosesc pe cale aeriană, terestră sau maritimă. Noua regulă a Departamentului pentru Securitate Internă a stârnit deja controverse și critici din partea organizațiilor pentru drepturile civile.
Sursa foto: X
Mădălina Dinu
27 dec. 2025, 08:21, Știri externe

Autoritățile americane au pus în aplicare, de vineri, o nouă regulă care extinde semnificativ colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră sau ies din Statele Unite. Măsura a fost anunțată în luna octombrie și vizează consolidarea securității naționale, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), notează EFE.

În baza noii reglementări, autoritățile pot colecta fotografii, amprente digitale și date biometrice faciale în aeroporturi, la punctele de frontieră terestre și în porturile maritime. Pentru prima dată, sunt incluși și minorii sub 14 ani, precum și persoanele cu vârste de peste 79 de ani, categorii care până acum erau exceptate de la aceste proceduri.

Măsura se aplică tuturor celor care nu dețin cetățenie americană, inclusiv rezidenților permanenți cu carte verde, rezidenților temporari, lucrătorilor sezonieri, minorilor și persoanelor vârstnice. Potrivit autorităților, sistemul va permite identificarea mai precisă a persoanelor care solicită acces în SUA și verificarea clară a ieșirii acestora din țară.

Terorismul utilizat ca scuză

Oficialii americani susțin că decizia vine pe fondul unor riscuri precum terorismul, utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie, depășirea perioadei legale de ședere sau furnizarea de informații incorecte de către călători.

„Acest sistem va permite Departamentului pentru Securitate Internă să confirme mai concret identitatea străinilor care solicită intrarea sau admiterea în Statele Unite și să verifice ieșirea lor din țară”, au explicat reprezentanții DHS.

Noua politică a atras însă reacții critice din partea activiștilor pentru drepturile civile, care se tem de lipsa de transparență privind stocarea datelor, durata păstrării acestora și posibilele consecințe în cazul unor erori de identificare.

În paralel, administrația americană a propus recent și o altă măsură controversată. Turiștii din 42 de țări, inclusiv Spania, ar putea fi obligați să furnizeze istoricul activității lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite.

Această cerință ar urma să se aplice persoanelor care călătoresc în SUA prin Sistemul Electronic de Autorizare de Călătorie (ESTA), un program care include state precum Regatul Unit, Franța, Japonia, Australia, Israel sau Qatar.

Prin aceste măsuri, autoritățile americane transmit un semnal clar de înăsprire a controlului la frontieră, într-un context global marcat de preocupări legate de securitate, migrație și supravegherea digitală.

Acest program acoperă turiști și călători din 42 de țări, inclusiv Spania, Regatul Unit, Irlanda, Noua Zeelandă, Australia, Franța, Japonia, Israel și Qatar, printre altele.

 

