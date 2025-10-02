Putin, un fost ofițer KGB care a ajuns la putere în 1999, a fost întrebat de un moderator la o conferință în sudul Rusiei dacă se simte ca țarul Alexandru I al Rusiei, care a negociat Congresul de la Viena după Războaiele Revoluționare Franceze.

„Nu, nu mă simt așa. Alexandru I a fost împărat. Eu sunt un președinte ales de popor pentru un anumit mandat”, a spus el, citat de Reuters.

După ce Putin a fost numit președinte interimar de Boris Elțîn în ultima zi a anului 1999, a câștigat alegerile prezidențiale din 2000 și a fost reales în 2004.

În 2008, protejatul său Dmitri Medvedev a fost ales președinte, iar Putin a ocupat funcția de prim-ministru înainte de a se întoarce la Kremlin în alegerile prezidențiale din 2012 și din nou în 2018 și 2024.

Mulți politicieni occidentali îl acuză pe Putin că este un autocrat și un criminal de război, lucru pe care acesta îl neagă. Oponenții politici, în special cei din străinătate, spun că Putin a transformat Rusia într-o dictatură coruptă care va duce la ruina strategică.

Susținătorii săi spun că el a ridicat Rusia de la genunchi după căderea Uniunii Sovietice în 1991 și se bucură de un larg sprijin popular