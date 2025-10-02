Prima pagină » Știri externe » Putin laudă ONU spunând că este „cea mai reprezentativă” organizație. Trump a criticat-o

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lăudat ONU spunând că este „cea mai reprezentativă” organizație. Recent, președintele american Donald Trump a criticat ONU susținând că este o organizație inutilă.
Vladimir Putin a susținut joi un discurs în cadrul unui forum care se desfășoară la Soci. El s-a referit la rolul ONU în crizele globale. Putin a recunoscut că există „multe probleme”, ceea ce îi face pe unii să spună că ONU este paralizată, dar „nu avem o alternativă mai bună”, a declarat Putin, potrivit Sky News.

Președintele Rusiei a mai spus că ONU este forumul politic „cel mai reprezentativ” din lume.

Donald Trump a criticat ONU spunând că este inutilă în discursul său de la Adunarea Generală de la New York de săptămâna trecută.