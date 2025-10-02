Putin: „Imposibil de crezut” că Rusia va ataca țări NATO, contravine intereselor noastre

„Imposibil de crezut” că Rusia va ataca țări NATO, contravine intereselor rusești, a declarat Putin.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui forum care se desfășoară la Soci. Vladimir Putin a acuzat țările europene că „stârnesc isterie”, încercând să „recreeze inamicul binecunoscut pe care l-au inventat acum sute de ani: Rusia”, potrivit Sky News.

El a negat informațiile potrivit cărora războiul din Europa este aproape numindu-le „prostii” care sunt „imposibil de crezut”. Ar contraveni intereselor de securitate ale Rusiei, a spus Putin.

Totuși, Rusia va avea un „răspuns convingător” la „militarizarea” Europei, a avertizat liderul rus.

„Trebuie să luăm acest lucru în considerare pentru a ne susține apărarea și securitatea”, a transmis Putin.

Liderii UE au decis să facă pregătiri de apărare ca urmare a provocărilor făcute de ruși.