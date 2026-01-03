Șamanii peruvieni au prevăzut încă de anul trecut căderea lui Maduro

Era 30 decembrie 2025, când un grup de șamani din Peru (din capitala Lima, districtul Miraflores) s-a adunat pe malul mării pentru un ritual străvechi în cadrul căruia intrau și predicții pentru anul următor, după cum relatează AP.

Îmbrăcați în poncho-uri și cu coafuri tradiționale, șamanii au oficiat o ceremonie și au făcut predicții despre cursul relațiilor internaționale în curs și despre soarta liderilor mondiali.

În cadrul evenimentului, șamanii au prezis că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, își va pierde funcția și au mai adăugat că războaiele vor continua, inclusiv cel din Ucraina.

„I-am cerut lui Maduro să plece și ne-am imaginat că acest lucru se va întâmpla”

Șamana Ana María Simeón a spus pentru AP: „I-am cerut lui Maduro să plece, să se retragă, ca președintele Donald Trump al Statelor Unite să-l poată înlătura și ne-am imaginat că anul viitor acest lucru se va întâmpla”.

A group of Peruvian shamans gathered on a beach in southern Lima to perform their annual New Year ritual, delivering predictions for 2026 that included the fall of Venezuelan President Nicolas Maduro and a serious illness for US President Donald Trump https://t.co/3k94IDkmgj pic.twitter.com/oVioJ3KWkn — Reuters (@Reuters) December 30, 2025

Foarte interesant este că gradul de predictibilitate al grupului a fost, în trecut, mixt, dar cu o rată de manifestare a predicțiilor destul de bună.

Anul trecut, ei au avertizat că va izbucni un „război nuclear” între Israel și Gaza, zonă care, acum, se află în armistițiu, însă în decembrie 2023, grupul de șamani au prezis că fostul președinte peruvian Alberto Fujimori, care fusese închis pentru încălcări ale drpturilor omului, va muri în termen de douăsprezece luni, ceea ce s-a și întâmplat, în septembrie 2024, când acesta a murit la vârsta de 86 de ani.

Flori galbene, Ayahuasca și tămâie

Pentru șamani, ceremoniile de sfârșit de an au o importanță aparte și sunt o parte integrantă din ritualurile săvârșite în tot timpul anului.

Înainte de ceremonia de pe 30 decembrie, șamanii s-au întâlnit și au băut amestecuri halucinogene derivate din Ayahuasca și cactusul San Pedro, plante locale, despre care cred că au puterea să le indice viitorul.

Ritualul a avut loc pe plaja La Herradura.

Aici, șamanii au așezat pături de flori galbene, frunze de coca, săbii și alte obiecte, cerând energie pozitivă pentru noul an.

Alte predicții

Șamanii au dansat în cercuri și au cântat la instrumente vechi, ancestrale.

Au cerut pace în orientul Mijlociu, încetarea conflictului dintre Ucraina și Rusia și căderea lui Maduro.

Rugăciunile au fost rostite printre flori și tămâie și au avut ca scop să-i încurajeze pe lideri să ia decizii bune.

După căderea lui Maduro, ei au mai prezis dezastre naturale, cum ar fi cutremurele și fenomenele climatice atipice.