Prima pagină » Social » Cetățean turc, prins la frontieră când încerca să introducă în țară 37 de kilograme de canabis / Ce idee a avut ca să le ascundă

Cetățean turc, prins la frontieră când încerca să introducă în țară 37 de kilograme de canabis / Ce idee a avut ca să le ascundă

Un cetățean turc de 40 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant, încercând să introducă în țară aproape 40 de kg de canabis. El a mizat pe faptul că poliția de frontieră nu controlează în amănunt transporturile cu arbuști ornamentali.
Cetățean turc, prins la frontieră când încerca să introducă în țară 37 de kilograme de canabis / Ce idee a avut ca să le ascundă
Luiza Moldovan
16 dec. 2025, 16:08, Social

Un cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant încercând să introducă în România o cantitate semnificativă de canabis.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, inculpatul a fost reținut la data de 15 decembrie 2025, în urma unei acțiuni desfășurate cu o zi înainte, pe 14 decembrie, în punctul de trecere a frontierei Ruse–Giurgiu.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Giurgiu la intrarea în țară, în timp ce transporta aproximativ 37 de kilograme de canabis, drog de risc, destinată comercializării. Substanța interzisă era ambalată în 73 de pungi și ascunsă în cinci genți amplasate în semi-remorca autovehiculului pe care îl conducea.

Le ascunsese printre arbuști

Pentru a masca transportul ilegal, drogurile erau disimulate într-o încărcătură de arbuști ornamentali, metodă folosită frecvent de rețelele de trafic pentru a evita controalele amănunțite la frontieră.

După reținerea sa de către procurori, inculpatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost desfășurate în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, ancheta urmând să stabilească dacă bărbatul făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic de droguri și care era destinația finală a cantității de canabis.

Citește și

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor