Cetățean turc, prins la frontieră când încerca să introducă în țară 37 de kilograme de canabis / Ce idee a avut ca să le ascundă

Un cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant încercând să introducă în România o cantitate semnificativă de canabis.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, inculpatul a fost reținut la data de 15 decembrie 2025, în urma unei acțiuni desfășurate cu o zi înainte, pe 14 decembrie, în punctul de trecere a frontierei Ruse–Giurgiu.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Giurgiu la intrarea în țară, în timp ce transporta aproximativ 37 de kilograme de canabis, drog de risc, destinată comercializării. Substanța interzisă era ambalată în 73 de pungi și ascunsă în cinci genți amplasate în semi-remorca autovehiculului pe care îl conducea.

Le ascunsese printre arbuști

Pentru a masca transportul ilegal, drogurile erau disimulate într-o încărcătură de arbuști ornamentali, metodă folosită frecvent de rețelele de trafic pentru a evita controalele amănunțite la frontieră.

După reținerea sa de către procurori, inculpatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost desfășurate în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, ancheta urmând să stabilească dacă bărbatul făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic de droguri și care era destinația finală a cantității de canabis.