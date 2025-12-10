Bărbat prins în timp ce încerca să vândă canabis într-un liceu din Târgoviște

Anchetatorii anunță că „polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.”

Este vorba despre un bărbat care marți a fost prins în timp ce se afla, fără drept, într-un liceu din Târgoviște. Anchetatorii au stabilit că scopul acestuia era de „a vinde, respectiv a oferi canabis elevilor”.

Bărbatul a fost imobilizat și ulterior a fost reținut. La domiciliul său, a fost făcută o percheziție.

„La solicitarea de sprijin a agenților de pază ai unității școlare, bărbatul în cauză a fost imobilizat de către un echipaj de jandarmi, asupra sa fiind descoperite 3 doze de drog de risc (canabis) și un grinder. Ieri, 9 decembrie, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție, fiind descoperită și ridicată de la locuința celui în cauză o cantitate de canabis, precum și alte mijloace de probă. La data de 9 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea celui în cauză”, au explicat polițiștii.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.