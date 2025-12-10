Prima pagină » Social » Bărbat prins în timp ce încerca să vândă canabis într-un liceu din Târgoviște

Bărbat prins în timp ce încerca să vândă canabis într-un liceu din Târgoviște

Un bărbat a fost prins în timp ce încerca să vândă canabis într-un liceu din Târgoviște. Incidentul s-a produs marți. Miercuri, bărbatul va fi dus în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă.
Bărbat prins în timp ce încerca să vândă canabis într-un liceu din Târgoviște
sursa foto: IPJ Dâmbovița
Petru Mazilu
10 dec. 2025, 12:00, Social

Anchetatorii anunță că „polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.”

Este vorba despre un bărbat care marți a fost prins în timp ce se afla, fără drept, într-un liceu din Târgoviște. Anchetatorii au stabilit că scopul acestuia era de „a vinde, respectiv a oferi canabis elevilor”.

Bărbatul a fost imobilizat și ulterior a fost reținut. La domiciliul său, a fost făcută o percheziție.

„La solicitarea de sprijin a agenților de pază ai unității școlare, bărbatul în cauză a fost imobilizat de către un echipaj de jandarmi, asupra sa fiind descoperite 3 doze de drog de risc (canabis) și un grinder. Ieri, 9 decembrie, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție, fiind descoperită și ridicată de la locuința celui în cauză o cantitate de canabis, precum și alte mijloace de probă. La data de 9 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea celui în cauză”, au explicat polițiștii.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
Gandul
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Cancan
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie, în următoarele zile. Cine se încadrează
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor