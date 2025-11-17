Cocaină și amfetamină pentru cluburi cu muzică electronică din Iași. Dealerii, unul dintre ei DJ, au fost arestați

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 4 inculpați, cu vârstele cuprinse între 26 și 37 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Potrivit DIICOT, în perioada iulie – noiembrie 2025, aceștia au procurat, deținut și comercializat, în județul Iași, diferite cantități de droguri de risc și mare risc și produse psihoactive (canabis, 2MMC, cocaină, amfetamină, comprimate ecstasy, 4BMC), preponderent în timpul unor petreceri de muzică electronică organizate atât în localuri închiriate, cât și în spații neamenajate.

Probatoriul administrat a reliefat că, bărbatul în vârstă de 28 de ani a vândut droguri de mare risc și produse psihoactive unor consumatori care au participat la petrecerile tehno organizate și coordonate de el în calitate de DJ.

Pe parcursul cercetărilor au fost confiscate diverse cantități din substanțele interzise vândute de către inculpați, iar sâmbătă unul dintre ei a fost prins în flagrant după ce a tranzacționat aproximativ 10 grame de cocaină.

Au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție fiind găsite și ridicate circa 140 grame canabis, 5 grame ciuperci halucinogene, un cântar de mare precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.