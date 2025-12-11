Fostul președinte al Boliviei a fost arestat într-un caz de corupție

Fostul lider de stânga, în vârstă de 62 de ani, a părăsit funcția pe 8 noiembrie, după aproape 20 de ani de guverne socialiste inițiate de Morales.

Morales se află în prezent închis în bastionul din Chapare, în centrul țării, în urma unui mandat de arestare, potrivit Le Figaro.

Surse din cadrul parchetului au declarat pentru AFP că Luis Arce va trebui să răspundă pentru presupusele infracțiuni de „neîndeplinire a atribuțiilor de serviciu” și „conduită antieconomică” .

„Vreau să felicit agenții (…) ai diviziei anticorupție (…) pentru efectuarea arestării, în temeiul unui mandat” emis de parchet împotriva fostului președinte (2020-2025), a declarat vicepreședintele țării, Edmand Lara, într-o înregistrare video difuzată de presa locală.

A autorizat transferuri de fonduri publice

Pe vremea când Luis Arce era ministru al Economiei, acesta ar fi autorizat transferuri de fonduri publice către conturile personale ale liderilor țărăniști, conform plângerii care a dus la emiterea mandatului de arestare. Aceste presupuse transferuri neregulamentare ar fi avut loc în cadrul Fondului Public pentru Dezvoltarea Popoarelor Indigene (Fondioc) în ultimul deceniu.

Una dintre beneficiare este fosta congresmenă de stânga Lidia Patty, care a fost arestată săptămâna trecută. În timpul interogatoriului, ea a susținut că transferul fusese aprobat de ministrul Economiei de atunci. Se pare că a primit aproape 100.000 de dolari pentru un proiect de cultivare a roșiilor.

„Am spus-o: Luis Arce va fi primul care va merge la închisoare. Și ne ținem de cuvânt. Toți cei care au furat din această patrie vor da înapoi fiecare bănuț”, adaugă Edmand Lara în videoclip.

Maria Nela Prada, fost ministru în guvernul lui Luis Arce, a fost prima care a relatat condițiile arestării fostului președinte. „Era singur. L-au pus într-un microbuz cu geamuri fumurii”, a declarat ea în fața unei secții de poliție unde ar fi fost dus fostul președinte. Fotografiile publicate de presă îl arată pe Luis Arce transferat la birourile Forței Speciale pentru Lupta Împotriva Criminalității (FELCC) din La Paz, capitala administrativă. „Nu a primit nicio notificare ”, a afirmat Prada.