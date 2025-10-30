Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție

Demisia sa de anul trecut fusese criticată de membri ai consiliului de administrație Ukrenergo, care considerau că a fost motivată politic. Koudrytsky a calificat acuzațiile drept „absurde și nefondate”, conform publicației Ukraïnska Pravda.

Președinta comisiei parlamentare pentru lupta anticorupție, Anastasia Radina, a comentat pe rețelele de socializare că „la acest stadiu, dosarul pare a fi nimic altceva decât o presiune” asupra fostului director, potrivit AFP.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a fost nevoit în august să revină asupra adoptării, din iulie, a unei legi care plasa organismele anticorupție sub control guvernamental, după proteste interne și avertismente din partea Uniunii Europene.