Orbán speculează asupra unui „atac extern” după explozia unei rafinării de petrol din Ungaria

Luni seara, un incendiu a izbucnit la rafinăria Danube din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta. Rafinăria, operată de compania energetică maghiară MOL, este cea mai mare din țară și prelucrează în principal țiței din Rusia.

„Ancheta este în plină desfășurare”, a scris Orbán pe rețelele de socializare. „Nu știm încă dacă a fost un accident, o defecțiune sau un atac extern”.

Reflecțiile sale publice despre un posibil sabotaj contrazic declarațiile companiei MOL, care săptămâna trecută a afirmat că nu există dovezi ale unui atac, potrivit Politico.

„Ministrul polonez de externe le-a spus ucrainenilor să arunce în aer conducta de petrol Druzhba”, a adăugat Orbán. „Să sperăm că nu este vorba despre un astfel de caz”.

Se pare că se referea la remarca ministrului polonez de externe Radosław Sikorski de săptămâna trecută pe rețelele de socializare, în care spera că Kievul „va reuși în sfârșit să distrugă” conducta strategică, care alimentează Ungaria cu petrol rusesc.

Budapesta a fost criticată de Ucraina și aliații săi pentru că a continuat să importe petrol rusesc pe durata războiului declanșat de Moscova, chiar dacă restul UE a renunțat în mare parte la energia furnizată de Kremlin.

Liderul maghiar a susținut că Budapesta nu are altă opțiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol și gaze ieftine, din cauza poziției sale geografice fără ieșire la mare, insistând că, în caz contrar, prețurile ar exploda pentru consumatori și chiar promițând să eludeze sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești. Asta în ciuda insistenței Croației vecine că ar putea satisface nevoile energetice ale Budapestei cu propriul său conducte.

Orbán a adăugat joi că a dat instrucțiuni guvernului său să informeze MOL că nu ar trebui să majoreze prețurile la energie pentru consumatori ca răspuns la incendiul de la rafinărie.