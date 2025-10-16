Nicușor Dan a promulgat legea privind sancționarea coruperii funcționarilor publici străini

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi promulgarea legii care reglementează sancționarea coruperii funcționarilor publici străini implicați în operațiuni economice internaționale. Șeful statului a precizat că acest act normativ reprezintă un pas important în alinierea României la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în atingerea obiectivului strategic al aderării țării noastre.

Noua lege prevede amenzi mai mari pentru persoanele fizice, distinct de pedeapsa cu închisoarea, valoarea unei zile-amendă fiind cuprinsă între 500 și 10.000 de lei. De asemenea, permite confiscarea bunurilor sau banilor obținuți indirect din fapte de corupție și sancționează coruperea unui funcționar public străin chiar și atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător. Totodată, dosarele de acest tip vor fi anchetate obligatoriu de procurorii DNA.

„Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, a declarat președintele Nicușor Dan. Acesta a adăugat că aderarea României la OCDE, estimată pentru anul 2026, va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia națională.