Medicul șef al Cardiologiei din Oradea, acuzat de mită: bani de la militari pentru comisia de muncă

Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei Ș A E, în vârstă de 45 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Medicul cardiolog este acuzat că în perioada 20 februarie 2020 – 28 octombrie 2020, în calitate de medic cardiolog în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Avram Iancu” Oradea (șef secție cardiologie), având calitatea de funcționar public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevăzându-se de funcția deținută, a primit, în mod repetat, sume de bani și diverse foloase patrimoniale (bunuri alimentare), de la pacienți internați ori consultați în cadrul unității medicale, pentru îndeplinirea unor acte ce intrau în sfera atribuțiilor sale de serviciu.

Astfel, potrivit procurorilor, doctorița efectua consultații de specialitate, investigații cardiologice și întocmea documente medicale necesare prezentării unor cadre militare (jandarmi, pompieri) în fața comisiilor de evaluare a capacității de muncă.

„Conduita descrisă s-a realizat pe parcursul a 10 acte materiale, în baza unei rezoluții infracționale unice, într-un interval temporal relativ compact, după un modus operandi identic, constând în acceptarea și primirea de foloase necuvenite în legătură cu actul medical prestat. Faptele astfel reținute sunt de natură să afecteze imparțialitatea, integritatea și buna desfășurare a serviciului public medical. Din probele administrate rezultă că suma totală primită de medicul Ș A E de la pacienți a fost de 600 lei și 100 euro, iar unele foloase nu au putut fi cuantificate (deoarece sumele de bani au fost puse în plic de pacienţi), respectiv bunuri alimentare”, transmit procurorii.

La cercetări, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.