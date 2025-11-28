Instabilitatea politică și corupția, principalele motive de îngrijorare pentru tinerii români

Un nou raport Deloitte arată că instabilitatea politică și corupția intră anul acesta în primele trei motive de teamă pentru tinerii din România.

Datele recentă arată faptul că 36% dintre Millennials și 22% dintre ei, respectiv 23% și 25% dintre cei din Generația Z, văd aceste două aspecte ca probleme majore.

Analiza se bazează pe rezultatele Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, desfășurat în 44 de țări, inclusiv în România.

Costul vieții rămâne însă pe primul loc în topul îngrijorărilor. Pentru Millennials, aceasta este principala îngrijorare. În cazul lor, ajunge la 48%, față de 43% anul trecut. În cazul Generației Z urcă la 39%, de la 29% cu un an în urmă.

O altă temă sensibilă este situația financiară după pensionare. Șase din zece Millennials declară că se tem de dificultăți la vârsta a treia, iar aproape jumătate dintre cei din Generația Z au aceeași problemă.

Mulți tineri declară că trăiesc de la un salariu la altul, procentul ajunge la 44% în rândul Millennials și la 50% în rândul Generației Z. În plus, mai mult de o treime din fiecare categorie spune că are probleme cu cheltuielile lunare.

La nivel global, costul vieții ocupă tot prima poziție în lista de temeri, cu 42% pentru Millennials și 39% pentru Generația Z. Pe locurile următoare sunt clasate siguranța personală și protecția mediului în cazul Millennials, iar pentru Generația Z urmează sănătatea mintală a celor de aceeași vârstă și șomajul.

În ceea ce privește direcția profesională, tinerii din România își stabilesc ca obiective independența financiară și echilibrul între viața de muncă și cea personală.

Pentru Millennials, acest echilibru atinge un procent de 24%, iar pentru cei din Generația Z independenta financiară ajunge la 25%.

Tot mai mulți pun accent pe ideea de job cu sens, 92% dintre Millennials și 91% dintre tinerii din Generația Z spun că activitatea lor trebuie să aibă valoare și dincolo de beneficiile personale.

Un alt aspect marcat de raport este interesul în creștere pentru instrumente bazate pe inteligență artificială generativă. În România, 43% dintre Millennials și 42% dintre cei din Generația Z declară că folosesc GenAI la locul de muncă, față de 11%, respectiv 13%, câți declarau anul trecut.

La nivel global aceste procente urcă undeva la 56% și 57%, privind folosirea acestor instrumente.

Protecția mediului rămâne, și ea, o prioritate pentru o mare parte dintre tinerii români.

73% dintre Millennials și 68% dintre tinerii din Generația Z afirmă că se tem de efectele schimbărilor climatice. Sunt proporții peste cele globale.

Peste 60% sunt dispuși să achite sume mai mari pentru produse sau servicii sustenabile, iar circa 70% analizează politicile de mediu ale angajatorilor înainte de a lua o decizie.

Studiul Deloitte se află la ediția a paisprezecea și a inclus aproximativ 8.700 de respondenți Millennials, născuți între 1983 și 1994, respectiv 14.700 de tineri din Generația Z, născuți între 1995 și 2006, din 44 de țări.