Nicușor Dan a făcut fotografii cu participanții la Ziua Națională timp de două ore. El a dezvăluit ce i-au spus oamenii

Șeful statului s-a declarat impresionat de numărul mare de participanți și a dezvăluit ce i-au spus oamenii cu care s-a fotografiat.

„Cei mai mulți mi-au urat la mulți ani, alți mi-au transmis să am grija de țara asta și de copii”, a sus Nicușor Dan.

Președintele a primit întrebări de la jurnaliști despre subiecte de politică internă.

„Să nu stricăm sărbătoarea națională”, a răspuns Nicușor Dan.

În ceea ce privește politica externă, Nicușor Dan a fost întrebat despre mesajul trimis de președintele SUA, Donald Trump, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Relația cu SUA este trainică și consolidată pe mai multe paliere”, a spus Dan.

Programul ceremoniilor

Parada Militară Națională s-a desfășurat în Piața Arcul de Triumf. Au participat 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave.

Alături de militarii români au defilat 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate.

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf a putut vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care au fost amplasate în zonă până la ora 14.30.

Evenimentele din București se vor încheia cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19.00, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor Sanitari, str. prof.dr. Gheorghe Marinescu, Șos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, bd. Gl. Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.