Moment incredibil. Trump i-a cerut direct președintelui Israelului să îl grațieze pe Netanyahu: „De ce nu-i acorzi grațierea?”

Trump i-a spus președintelui Israelului de la pupitrul parlamentului israelian să îl grațieze pe Benjamin Netanyahu. Cerință pe care chiar Trump a spus că nu o avea în discursul pregătit.

„De ce nu-i acorzi grațierea?” a spus Trump către președintelui Israelului în legătură cu acuzațiile aduse lui Netanyahu.

„Se întâmplă să-mi placă acest domn de aici și mi se pare că are atât de mult sens, știți, fie că ne place sau nu, acesta a fost unul dintre cei mai mari președinți ( n.r premieri) din timpul de război”, a spus el.

„Trabucuri și șampanie, cui îi pasă”, a spus el, referindu-se la acuzația că Netanyahu ar fi primit cadouri scumpe, precum trabucuri și șampanie, de la oameni de afaceri străini.

Prim-ministrul Israelului a fost pus sub acuzare în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz, acuzații pe care le neagă. Procesul său este blocat pe perioada cât acestea este premier.

Trump a continuat apoi spunând „asta nu era în discurs”, dar adaugă că „se întâmplă să-mi placă domnii de aici”.

„Pare atât de logică” ( n.r grațierea), a adăugat el el.

Comentariile sale au fost întâmpinate cu aplauze în Knesset ( parlamentul Israelului)

„Ajunge cu controversele… de fapt, nu cred că este foarte controversat”, a spus apoi Trump.

Aparent adresându-se lui Netanyahu, el a spus: „Ești un om foarte popular, știi de ce? Pentru că știi cum să câștigi”.