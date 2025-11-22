Prima pagină » Știrile zilei » Tânăr din Brăila, arestat: a distrus o sală de jocuri de noroc și a agresat sexual angajatele

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Brăila, a fost arestat preventiv, sâmbătă, după ce a distrus un aparat de jocuri electronice și a agresat sexual două angajate ale sălii de jocuri.
Laura Buciu
22 nov. 2025, 19:02, Social

Polițiștii din Brăila, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, au dispus reținerea, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 25 de ani, din Brăila, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Tânărul este acuzat că, vineri, în timp ce se afla în incinta unei săli de jocuri de noroc, a agresat sexual două angajate. De asemenea, acesta a distrus un aparat de jocuri electronice și o oglindă, tulburând, astfel, ordinea și liniștea publică.

Instanța de judecată a admis, sâmbătă, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila și a dispus măsura arestării preventive față de tânărul în cauză, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.