UPDATE: Caz grav la Școala de Subofițeri din Câmpina: elev acuză un comisar de agresiune sexuală

UPDATE

„La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina”, anunță IPJ Prahova.

Potrivit politiștilor, „persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani”, a fost condusă la sediul unității de poliție, în vederea audierii.

„Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive”, se arată în comunicat.

Știrea inițială

Un caz grav de agresiune sexuală zguduie Școala de Subofițeri de Poliție din Câmpina, după ce un elev a depus o plângere împotriva unui ofițer de serviciu, cu grad de comisar, acuzându-l că i-ar fi cerut favoruri sexuale în incinta unității de învățământ.

Potrivit TVR Info, conducerea școlii a sesizat Poliția Câmpina pe 20 decembrie, iar faptele anchetate ar fi avut loc în noaptea de 18 spre 19 decembrie, într-un birou al unui comisar de poliție.

Surse judiciare susțin că patru elevi au fost chemați inițial în biroul ofițerului de serviciu, însă doar victima ar fi rămas ulterior în încăpere. Comisarul ar fi încercat să îl dezbrace pe tânăr, i-ar fi rupt nasturii pantalonilor și l-ar fi atins în zona genitală.

Elevul ar fi reușit să părăsească biroul după ce ar fi promis că va reveni ulterior, însă a relatat cele întâmplate colegilor și dirigintelui, fapt ce a dus la sesizarea autorităților.

Reacții din sistemul de ordine publică

Mihai Zlat, vicepreședinte al sindicatului SNPPC, a confirmat gravitatea situației, subliniind că incidentul s-a produs într-o instituție închisă publicului, unde elevii ar trebui să fie în deplină siguranță.

Expertul judiciarist Cătălin Țone atrage atenția că astfel de fapte afectează încrederea în Poliția Română, subliniind necesitatea eliminării din sistem a persoanelor cu astfel de comportamente.

Comisarul este cercetat penal

Comisarul acuzat este cercetat penal pentru agresiune sexuală, iar dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Până în prezent, conducerea Școlii de Subofițeri de Poliție Câmpina nu a transmis un punct de vedere oficial.