Românii, îndrumați să verifice site-urile cu terminația „.ro” înainte de a face cumpărături

ECC amintește că „achizițiile online necesită atenție, pentru a preveni eventualele evenimente neplăcute”.

Românilor li se recomandă să fie precauți atunci când fac cumpărături online de pe site-urile cu terminația „.ro”. Reprezentații ECC România le recomandă românilor să verifice cu atenție compania care administrează site-ul.

ECC România atrage atenția că creează doar impresia că sunt companii din România. Acestea utilizează utilizează în denumirea site-ului sau a magazinului online denumirea unui oraș cunoscut sau alte nume românești, creând falsa impresie că respectivul comerciant are sediul în România.

Comercianții folosesc site-urile integral în limba română, cu plata în lei, cu intenția de a crea o falsă idee a locului de proveniență a comerciantului.

Românii, sfătuiți să verifice atent

Înainte de a face o comandă, românii sunt sfătuiți să verifice secțiunea de contact, politica de returnare a produselor, termenii și condițiile de comercializare înscrise pe site.

Dacă vânzătorii nu au date de contact publice sau că sunt companii înregistrate fiscal în alte state, ori dau adrese de retur în alte țări, unele chiar dinafara Uniunii Europene, însă folosesc nume și însemne românești, cumpărătorii sunt sfătuiți să se gândească de două ori înainte de a decide să comande produsele.

Returul, mai scump pentru produsele cumpărate din afara UE

Potrivit ECC România, dacă produsele comandate din afara UE prezintă neconformități, consumatorii vor fi îndrumați să returneze coletele în țara de origine, fapt care va genera costuri suplimentare care se răsfrâng asupra cumpărătorului.

Ba mai mult, în aceste cazuri, comercianții oferă, din acest motiv, rambursări parțiale, fără a respecta dispozițiile legislației naționale și europene.

„Vă atenționăm asupra faptului că, în astfel de situații, în cazul în care aveți nemulțumiri legate de comandă (aceasta nu este livrată sau doriți să o returnați), iar comerciantul respectiv nu poate fi identificat ori provine dintr-un stat din afara UE, Norvegia și Islanda, Centrul European al Consumatorilor din România nu poate facilita o soluție pe cale amiabilă pentru cazul dumneavoastră”, au precizat reprezentanții ECC România.

Aceștia îndrumă consumatorii care nu sunt siguri de proveniența site-ului să utilizeze un mijloc de plată care să aibă o protecție care permite rambursarea sumei în cazul unor probleme ale produsului, cum ar fi „utilizarea cardului, care ar permite declanșarea unei proceduri de refuz la plată, în cele mai multe cazuri în termen de până la 4 luni de la momentul plății, pentru a recupera suma plătită pentru un produs nelivrat sau livrarea unui produs care nu a fost comandat”, potrivit reprezentanților ECC România.