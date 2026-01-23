Julio Iglesias scapă de ancheta din Spania. Plângerea de agresiune sexuală formulată în cazul său, clasată de justiția spaniolă

Procurorii spanioli au declarat vineri că au clasat ancheta inițială privind acuzațiile de agresiune sexuală care îl vizează pe Julio Iglesias, spunând că instanța nu are competență în acest caz.

Motivul este acela că presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate, iar acuzatoarele nu sunt spaniole și nici rezidente ale țării, relatează Reuters.

La începutul acestei luni, procurorii spanioli au deschis o anchetă privind acuzațiile potrivit cărora starul mondial de muzică în vârstă de 82 de ani ar fi agresat sexual două foste angajate la reședințele sale din Republica Dominicană și Bahamas.

Potrivit BBC, în data de 5 ianuarie, cele două femei au formulat plângerea pentru agresiune sexuală și trafic de persoane la tribunalul național, care investighează infracțiunile comise în afara granițelor Spaniei.

În plus, femeile au mai spus că Iglesias le verifica regulat telefoanele mobile, le interzicea să părăsească casa lui și le cerea să lucreze până la 16 ore pe zi, fără contract sau zile libere.

Julio Iglesias neagă acuzațiile

În replică, Julio Iglesias a negat aceste acuzații. „Cu profundă tristețe, răspund la acuzațiile aduse de două persoane care au lucrat anterior la mine acasă. Neg că aș fi abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Aceste acuzații sunt absolut false și îmi provoacă o mare tristețe”, este poziția artistului.

Julio Iglesias a fost unul dintre cei mai de succes cântăreți din lume în deceniile care au urmat după lansarea albumului său de debut, „Yo Canto”, în 1969. A vândut peste 300 de milioane de discuri în mai mult de douăsprezece limbi. După debutul în Spania, Iglesias a câștigat o imensă popularitate în Statele Unite și în întreaga lume în anii 1970 și 1980.