20 de kilograme de canabis, introduse în România, în trolere, prin firme de curierat

Procurorii DIICOT au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârste cuprinse între 21 și 40 de ani, cercetați pentru trafic internațional de droguri de risc.

Reținerile au fost dispuse după ce miercuri, în două acțiuni simultane, inculpații au fost prinși în flagrant, în București, în timp ce dețineau și transportau aproximativ 20 de kilograme de canabis.

Drogurile, ambalate în 20 de pungi, au fost ascunsă în două trolere introduse în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat internațional.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.